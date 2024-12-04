Рада схвалила в цілому закон, що має боротися з підкупом іноземних посадовців
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
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Верховна Рада України
Верховна Рада схвалила в цілому документ № 10319 про внесення змін до Податкового кодексу України. Це має протидіяти корупції в міжнародних ділових операціях.
Про це повідомляє народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
За проєкт проголосували 287 парламентарів. Він передбачає податкові заходи, які зроблять неможливим підкуп іноземних посадовців. Зокрема, в одній зі статей Податкового кодексу зʼявиться окремий пункт про вручення хабаря службовцю з іншої країни.
Виявляти та розслідувати такі порушення зобовʼяжуть Національне антикорупційне бюро України. За вручення або обіцянку неправомірної вигоди можуть загрожувати штрафи.
Голова комітету ВРУ з питань податкової політики Данило Гетманцев казав, що до другого читання доопрацювали такі норми:
- встановлення податкових наслідків для українських службовців за врахування витрат, здійснених з метою підкупу;
- заборона включати до складу витрат для цілей оподаткування ті витрати, що повʼязані з отриманням хабаря;
- інші доповнення для імплементації Рекомендацій Ради ОЕСD щодо податкових заходів для боротьби з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях.