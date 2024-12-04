ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року — Рада ухвалила в цілому відповідний законопроєкт

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Рада перенесла підвищення податків для ФОП. Парламентарі в цілому схвалили законопроєкт № 9319 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Саме цей законопроєкт врегульовує норми виплати податків після їхнього історичного підвищення. Тепер ФОП сплачуватимуть підвищенні податки з 1 січня 2025 року.

Законопроєкт розробляли, щоб спростити оподаткування резидентів «Дія Сіті» та їхніх спеціалістів.

Як розʼяснив голова комітету Данило Гетманцев, до другого читання доопрацювали такі норми: