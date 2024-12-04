ЮНЕСКО визнала українську писанку нематеріальною культурною спадщиною

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​​Організація ЮНЕСКО внесла до списку нематеріальної культурної спадщини людства елемент «Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць».

Про це повідомляє Міністерство культури України.

Рішення ухвалили на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини, що пройшла в столиці Парагваю Асунсьйоні. Заявку Україна подавала спільно з Естонією.

Як пояснив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький, у 2013 році Таллінн визнав писанку об’єктом нематеріальної спадщини своєї країни. Згодом Естонія та Україна спільно звернулися до ЮНЕСКО, аби писанку визнали таким обʼєктом на світовому рівні.

Роботу над номінацією розпочали у 2017 році. Всього вона складається з трьох елементів — «Українська писанка: традиція і мистецтво», «Традиція гуцульської писанки» та «Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць».