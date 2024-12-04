Україна отримає до €35 мільярдів кредиту, який гаситимуть коштом заморожених активів РФ. Мінфін підписав документ
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Україна отримає кредит до €35 мільярдів, який гаситимуть коштом від прибутків заморожених активів РФ. Відповідний документ підписали всі сторони.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду між Україною і Європейським Союзом. Серед підписантів документа також голова Національного банку України Андрій Пишний, від ЄC — віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.
Кошти є частиною кредиту на $50 мільярдів (€45 мільярдів) від G7.
Остаточний обсяг кредиту визначать після того, як кожна з країн і сторін остаточно затвердить суму свого внеску. Попередньо, від США буде $20 мільярдів, від ЄС — €18 мільярдів.
До цього Україна угоду про отримання €18,1 мільярда від ЄС підписали український премʼєр Денис Шмигаль і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Кошти Україна отримуватиме через Механізм кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.
Гроші спрямовуватимуть на макрофінансову стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетику, верховенство права, боротьбу з корупцією та оборонну промисловість.
- 3 грудня Верховна Рада в цілому схвалила законопроєкт № 12232 про зміни до Бюджетного кодексу України. Це означає, що кредит на $50 мільярдів від G7, який гаситимуть коштом заморожених російських активів, не обліковуватимуть як державний борг України. Також Україна не повертатиме цей кредит, якщо не отримає репарацій від Росії.
- У пояснювальній записці законопроєкту йдеться про те, що ухвалення цих змін на законодавчому рівні дасть право залучати кредитні кошти до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків бюджету. Без цих змін міністр фінансів України Сергій Марченко не мав права підписати угоду про отримання $50 мільярдів.