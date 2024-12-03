Перелік померлих і вибори у США. Вікіпедія назвала найпопулярніші сторінки 2024 року

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Найбільш відвідуваною сторінкою Вікіпедії у 2024 році став перелік померлих цього року людей — її переглянули понад 44 мільйони разів. Також люди активно цікавилися популярною культурою та політикою США.

Про це свідчить рейтинг найпопулярніших сторінок англійською мовою Вікіпедії за 2024 рік.

«Найпопулярніші статті Вікіпедії є відображенням нашого світу, висвітлюючи наші колективні інтереси в унікальний момент часу», — прокоментувала головна спеціалістка Фонду Вікімедіа Ануша Аліхан.

Люди часто шукали американських політиків, таких знаменитостей, як Тейлор Свіфт, популярні фільми, а також глобальні спортивні події та вибори в Індії. Натомість ChatGPT, стаття про який минулоріч була найбільш відвідуваною, опустився у рейтингу до 12 місця.

Віцепрезидент Камала Гарріс і президентські вибори в США 2024 року опинилися на другому і третьому місці в рейтингу з майже 29 мільйонами і 28 мільйонами переглядів відповідно. Обраний президент Дональд Трамп посів пʼяте місце. Примітно, що він буває у переліку майже щороку з 2015 року (виняток 2022 і 2023 роки). Його майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс — на сьомому місці.

Повернімося до четвертого місця — там стаття про Лайла та Еріка Менендесів, братів, яких засудили до довічного ув’язнення за вбивство їхніх батьків у 1989 році і які зараз мають можливість вийти з в’язниці. У них понад 26 мільйонів переглядів.

Ось 25 найпопулярніших сторінок Вікіпедії 2024 року:

Померлі у 2024 році, 44 мільйони переглядів сторінки;

Камала Гарріс, 28 мільйонів;

Президентські вибори в США 2024 року, 27 мільйонів;

Лайл і Ерік Менендес, 26 мільйонів;

Дональд Трамп, 25 мільйонів;

Індійська премʼєр-ліга, 24 мільйони;

Дж. Д. Венс, 23 мільйони;

«Дедпул і Росомаха», 22 362 102 перегляди;

Проєкт 2025, 19 мільйонів;

Загальні вибори в Індії, 2024, 18 мільйонів;

Тейлор Свіфт, 17 мільйонів;

ChatGPT, 16 мільйонів;

Президентські вибори в США у 2020 році, 16 мільйонів;

Літні Олімпійські ігри 2024, 16 мільйонів;

Євро-2024, 15 мільйонів;

США, 15 мільйонів;

Ілон Маск, 15 мільйонів;

«Калкі, 2898 рік нашої ери», 14 мільйонів;

Джо Байден, 14 мільйонів;

Кріштіану Роналду, 13 мільйонів;

Грізельда Бланко, 13 мільйонів;

Шон Комбс, 13 мільйонів;

«Дюна: Частина друга», 12 мільйонів;

Роберт Ф. Кеннеді молодший, 12 мільйонів;

Ліам Пейн, 12 мільйонів.

Минулорічний рейтинг продемонстрував цікавість людей до світу, до інновацій у сфері штучного інтелекту, крикету, фільмів «Оппенгеймер» і «Барбі» та зірок на кшталт Тейлор Свіфт і Кріштіану Роналду.