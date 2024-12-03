Альону Шкрум призначили першим заступником міністра розвитку громад України

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Альону Шкрум призначили першим заступником міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Альона Шкрум Альона Шкрум / Facebook

Альону Шкрум обрали народною депутаткою IX скликання від «Батьківщини», вона член однойменної фракції. Також Шкрум входила до комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

2 грудня 2024 року вона написала заяву про дострокове складання депутатських повноважень, а вже 3 грудня це погодила Верховна Рада.