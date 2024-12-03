Воєнний стан у Південній Кореї. Що відомо на цей час (оновлено)

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у країні 3 грудня. Він заявив, що це необхідно для захисту конституційного ладу. Як пише CNN, це перший випадок з 1980-х років, коли в країні запровадили воєнний стан.

Біля будівлі парламенту зібралося близько сотні протестувальників, правоохоронці оточили вхід. Люди намагаються прорватися всередину, повідомляють місцеві медіа. Працівники законодавчого органу також блокують чорний вхід. Очевидці помітили на вулицях Сеулу військову техніку, війська спецпризначення зводять барикади.

Відповідальним за воєнний стан призначили командувача південнокорейської армії Пака Ан Сю. Як пише агентство Yonhap, виходячи з указу військового командування на території країни:

заборонили будь-яку політичну діяльність;

призупинили роботу політичних партій;

заборонили політичні акції.

Крім того, всі медіа та видавництва тепер перебувають під контролем держави. Лікарі, які беруть участь у страйку, мають повернутися на роботу протягом 48 годин. Порушникам воєнного стану загрожує арешт.

Згодом біля будівлі Національної асамблеї Республіки в столиці почалися сутички з протестувальниками.

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Як повідомив мовник KBS News, пізніше парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. За рішення виступили 190 депутатів зі 190, які брали участь у голосуванні. Одночасно військові штурмували будівлю асамблеї. За Конституцією Південної Кореї, президент має скасувати указ про воєнний стан після голосування депутатів.

Пізніше спікер парламенту Ву Вон Шик повідомив, що військові залишили будівлю Національної асамблеї.