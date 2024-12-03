Рада призначила Олексія Чернишова міністром національної єдності України

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Верховна Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віце-премʼєр-міністра України — міністра національної єдності України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 237 нардепів.

Міністерство національної єдності ще не створили. За задумом, воно має забезпечити єдність громадян України за кордоном, допомогати у наданні консульських послуг та сприяти поверненню людей з-за кордону.

Олексій Чернишов.

З листопада 2022 року Олексій Чернишов очолює «Нафтогаз». До того він був головою Київської обласної державної адміністрації у 2019—2020 роках та міністром розвитку громад та територій у 2020—2022 роках.