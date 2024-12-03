Суд підтвердив скасування виплати рекордних $56 мільярдів Ілону Маску

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Суд штату Делавер у США постановив, що рекордну винагороду генеральному директорові Tesla Ілону Маску в розмірі $56 мільярдів не виплачуватимуть.

Про це повідомляє BBC.

Рішення винесли після місяців юридичних суперечок. Попри те, що цьогоріч у червні компенсацію мільярдеру схвалили акціонери Tesla, суддя Кетрін МакКормік залишила в силі своє попереднє рішення від січня 2024 року. Тоді вона стверджувала, що Маск занадто сильно впливає на членів ради директорів.

У відповідь підприємець написав у соцмережі, начебто контролювати голоси в компанії мають акціонери, а не судді. Tesla збирається оскаржити рішення МакКормік.

«Якщо це рішення не буде скасоване, воно означатиме, що судді та адвокати позивачів керують компаніями штату Делавер, а не їхні законні власники — акціонери», — кажуть у компанії.

За словами судді, оплата праці у $56 мільярдів стала б найбільшою зареєстрованої на біржі зарплатою для керівника компанії за всю історію. У Tesla буцімто не змогли довести, що цей транш був справедливим.

Очікується, що корпорація може спробувати відновити винагороду Ілону Маску в штаті Техас. Компанія перенесла туди свою юридичну базу на початку 2024 року.

Що передувало

У 2018 році рада директорів Tesla ухвалила рішення про компенсаційну виплату Маску на десятирічний термін. Винагорода складалася з 12 траншів опціонів на акції Tesla, які мали перейти Маску за умови, що капіталізація автовиробника збільшиться на $50 мільярдів, а сама компанія досягне певних цілей виручки.

Але того ж року один з акціонерів Tesla Річард Торнетта зажадав анулювати бонус, вважаючи його надмірним. Він подав позов до суду. У січні 2024 року суд Делаверу скасував компенсаційну виплату, а Маск після цього зажадав перенести реєстрацію компанії до Техасу.

У червні 2024 року акціонери Tesla схвалили рекордну виплату в $56 мільярдів Ілону Маску та перенесення реєстрації компанії зі штату Делавер у Техас. Ще тоді юридичні експерти казали, що голосування акціонерів не було обовʼязковим.