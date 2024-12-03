Харві Вайнштейн потрапив до лікарні після «тривожного» аналізу крові
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
-
Spencer Platt / Staff
Колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейн госпіталізували після «тривожного» результату аналізу крові.
Про це повідомив його адвокат, пише Reuters.
Очікується, що Вайнштейн залишиться в лікарні, допоки його стан не стабілізується, додав його адвокат.
Захисники голлівудського кіномагната раніше заявляли, що в нього є проблеми зі здоровʼям. На початку вересня його терміново доставили до лікарні з нью-йоркської вʼязниці Райкерс-Айленд для операції на серці, а в жовтні у Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку.
- Харві Вайнштейна, якого колись вважали одним з найвпливовіших людей у Голлівуді, визнали винним у сексуальних домаганнях і насильстві щодо понад 80 жінок, зокрема таких зірок, як Анджеліна Джолі та Ешлі Джадд. Його також звинувачували в секс-торгівлі та хижацькому сексуальному насильстві (predatory sexual assault), за які йому загрожувало довічне увʼязнення.
- У 2020 році Вайнштейна засудили до 23 років позбавлення волі. Адвокати просили для нього 5 років, стверджуючи, що строк у 23 роки для їхнього клієнта зі слабким здоровʼям де-факто є довічним.
- У квітні 2024 року апеляція скасувала вирок Вайнштейну, постановивши, що він «не отримав справедливого судового розгляду». Справа пішла на новий розгляд, а у вересні йому висунули нові звинувачення.