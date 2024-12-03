Харві Вайнштейн потрапив до лікарні після «тривожного» аналізу крові

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Spencer Platt / Staff

Колишнього голлівудського продюсера Харві Вайнштейн госпіталізували після «тривожного» результату аналізу крові.

Про це повідомив його адвокат, пише Reuters.

Очікується, що Вайнштейн залишиться в лікарні, допоки його стан не стабілізується, додав його адвокат.

Захисники голлівудського кіномагната раніше заявляли, що в нього є проблеми зі здоровʼям. На початку вересня його терміново доставили до лікарні з нью-йоркської вʼязниці Райкерс-Айленд для операції на серці, а в жовтні у Вайнштейна діагностували рак кісткового мозку.