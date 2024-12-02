КНДР привезе технології і досвід війни додому. Ось що сказав Зеленський в інтервʼю японському Kyodo

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Президент Володимир Зеленський дав інтервʼю японському виданню Kyodo News. Він говорив про втрати Росії та України, участь Північної Кореї у війні й ризики, які це принесе для Східної Азії.

«Бабель» коротко переказує головне з нового інтервʼю.

Виклики

Росія просувається на сході, втрати росіян великі. Для порівняння: втрати України і РФ — це 1:8. Зараз над стабілізацією фронту працюють військові. Вони вже розбили плани ворога про окупацію Харкова, зокрема завдяки Курській операції.

Втрати

Американські медіа писали, що Україна втратила 80 тисяч солдатів. Зеленський заперечує і каже, що насправді набагато менше. Однак Україна не знає, скільки людей загинуло в окупації. Там були цивільні, військові, правоохоронці, представники влади.

КНДР і РФ

Близько 12 тисяч військових з Північної Кореї уже в РФ. Є інформація про загиблих і поранених північнокорейців, але тут немає точних цифр. Натомість відомо, що Росія отримує від КНДР сотні поставок техніки, артилерії, зброї, снарядів. Цьогоріч російські війська отримали 3,5 мільйона артилерійських снарядів.

Зараз військові обох країн проводять злагодження. Північнокорейські військові вчаться реальній великій війні на землі, новим технологіям, зокрема тим, що повʼязані з безпілотниками. Росія планує використати їх як «гарматне мʼясо» і залучити десятки тисяч солдатів з КНДР.

«Російські і північнокорейські угруповання мають витіснити ЗСУ з Курщини і зайти на Сумщину», — зазначив Зеленський і додав, що для Путіна надзвичайно важливий Курський напрямок, від успіхів там залежить, на його думку, доля війни.

За словами Зеленського, Путін розуміє: ніхто не хоче втрачати своє життя, і росіяни не хочуть, а він не хоче втратити їхню лояльність. Тому він звертається до інших країн, щоб зменшити напругу всередині Росії. Йому треба дієве союзництво у війні.

Північна Корея привезе додому досвід сучасної війни, а сучасна війна — це технології. Агресія проти країн у регіоні Східної Азії тепер базуватиметься й на них.

«Не знаю, як вона використає ці знання. Це залежить від впевненості. Якщо РФ виграє війну, то ці знання використають Іран і КНДР. І знатимуть, що врешті-решт можна зламати будь-яку країну, якщо світ не обʼєднається і не захистить її», — наголосив Зеленський.

Трамп

З обраним президентом США Зеленський мав три контакти. Два телефонні і один особистий — зустріч у Штатах. Україна розраховує на подальші розмови й зустрічі. Планується зустріч представників сторін.

Трамп неодноразово заявляв, що вторгнення Росії в Україну ніколи б не відбулося, якби він був на посаді, і, мовляв, він міг би зупинити війну за один день, проте не уточнював, як саме.

Зеленський сказав, що Трамп і його команда знають позицію України та її план перемоги, який спрямований на те, щоб поставити її в сильну позицію, а потім з нею виграти війну і перейти до дипломатичних шляхів.

«Всі в Україні хочуть, щоб війна завершилась. І найшвидшим шляхом, але справедливим. Для нас це дуже важливо. Без ультиматумів Російської Федерації. Тому на їхні ультиматуми ніхто не піде... Вони [команда Трампа] вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє», — пояснив президент.

Сильна позиція, за словами Зеленського, це визначеність, коли Україна вступить у НАТО і ЄС. А ще — далекобійна зброя, ППО, посилення ЗСУ і санкції. Альтернатив НАТО, як показують Будапештський меморандум і Мінські домовленості, немає.

Японія

Володимир Зеленський висловив Японії вдячність за допомогу Україні і сказав, що ці двосторонні відносини вийшли на новий рівень — стратегічний. Київ будуватиме тісні відносини і з новим японським урядом.

Другий саміт миру

Україна провела всі конференції за пунктами Формули миру. Документ готовий. Його отримають усі запрошені країни, і після їхньої думки про нього Україна буде готова до наступних кроків. Перший Саміт миру, організований Україною, пройшов у Швейцарії 15—16 червня. У ньому взяли участь 91 держава та 8 міжнародних організацій. Через відсутність РФ на саміті деякі країни, зокрема і Китай, відмовилися надіслати своїх представників на зустріч, оскільки вважають її марною без участі «обох сторін конфлікту». Зеленський сказав, що на Другому саміті має бути Росія.

За підсумками Саміту було підписане комюніке з трьома головними пунктами — ядерна безпека, глобальна продовольча безпека та звільнення депортованих дітей, військовополонених і незаконно затриманих цивільних.