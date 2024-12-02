Канада запустила масштабну рекламу, яка має відвадити іммігрантів. Вона буде й українською

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Wikipedia / Colin Keigher

Канада запускає глобальну онлайн-рекламну кампанію 11 мовами, включно з українською, щоб відвадити іммігрантів і шукачів притулку. Реклама попереджає, що подати заяву на притулок важко.

Про це пише Reuters.

Реклама, яка коштувала Канаді $178 тисяч, транслюватиметься до березня. Її показуватимуть іспанською, українською, урду, гінді, тамільською й ще пʼятьома мовами.

Ця рекламна кампанія — частина зміни позиції непопулярного уряду прем’єр-міністра Джастіна Трюдо про імміграцію і спроба зменшити кількість заяв про надання притулку.

Опитування показують, що все більше канадців вважають, що країна приймає занадто багато людей з інших країн, а також звинувачують іммігрантів у високих цінах на житло. Водночас експерти стверджують, що не лише в цьому причина.

Пошукові запити на кшталт «як отримати притулок у Канаді» або «міграція в Канаду» приводитимуть до спонсорованого контенту під назвою «Система надання притулку в Канаді — факти про притулок».

«Отримати притулок у Канаді нелегко. Існують суворі вказівки щодо відповідності вимогам. Дізнайтеся, що вам потрібно знати, перш ніж прийняти рішення, яке змінить життя», — пишуть в одному з оголошень.

Десятиліттями Канада була однією з найгостинніших країн світу. Однак нині там скорочують імміграцію та намагаються змусити тимчасових мешканців виїхати.