Нардепка Альона Шкрум від «Батьківщини» складає мандат — вона може стати заступницею міністра Кулеби
- Автори:
- Олександра Опанасенко, Оксана Коваленко
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Альона Шкрум / Facebook
Народна депутатка Альона Шкрум від партії «Батьківщина» складає мандат, йдеться на сайті парламенту.
Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту вирішив внести проєкт постанови про дострокове припинення повноважень Шкрум та рекомендувати Раді прийняти його в цілому.
Джерела «Бабеля» у виконавчій владі кажуть, що Шкрум може обійняти посаду заступниці міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулеби. Призначення очікують вже на цьому тижні. Однак чим саме займатиметься Шкрум на посаді, поки що невідомо.
Альона Шкрум рішення про складення мандату і можливе призначення в уряд не коментувала.
- Альону Шкрум обрали народною депутаткою IX скликання від «Батьківщини», вона член однойменної фракції. Також Шкрум входить до комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.