В Україні запрацювала система миттєвих переказів. Ось як це працює
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
National Bank Of Ukraine / Flickr
В Україні з 1 грудня запрацювала нова версія системи електронних платежів Національного банку України — СЕП-4.1 з можливістю миттєвих кредитових переказів. Вони вже доступні в 10 банках.
Про це повідомив Нацбанк.
Миттєві перекази СЕП доступні для всіх, хто підключений до системи: банків, небанківських надавачів платіжних послуг, Державної казначейської служби України.
Переказ може зробити як фізична, так і юридична особа. Максимальна сума одного платежу — 100 тисяч гривень, а час — не більше 10 секунд.
Завдяки миттєвим переказам українці отримають швидке зарахування коштів у реальному часі — це важливо, зокрема, під час оплати за товари та послуги. Також це сприятиме прискоренню цифровізації фінансових послуг України та розвитку безготівкових розрахунків.
У Нацбанку очікують, що миттєві перекази посилять конкуренцію між платіжними системами та сервісами, а ще забезпечать інтеграцію з міжнародними системами миттєвих переказів, зокрема Європейського Союзу, у майбутньому.
До миттєвого переказу СЕП вже підʼєдналися такі банки:
- Національний банк України;
- АТ «Ощадбанк»;
- АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;
- АТ «СКАЙ БАНК»;
- АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»;
- АТ «УКРСИББАНК»;
- АТ «Укрексімбанк»;
- АТ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»;
- АТ «СЕНС БАНК»;
- АТ «АЛЬТБАНК»;
- АТ «Ідея Банк».
Миттєвий переказ — це платіжна операція, завдяки якій через СЕП кошти миттєво зараховують на рахунок отримувача. Така платіжна операція передбачена змінами до закону України «Про платіжні послуги», що набрали чинності 8 листопада.
- За дев’ять місяців 2024 року через СЕП зробили близько 347 мільйонів платежів. Це на 13,4% більше, порівнюючи з аналогічним періодом 2023 року.