Словосполукою року за версією Оксфордського університету стала brain rot. Що це таке

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Мовні експерти Оксфордського університету визначили, що brain rot став найпопулярнішим терміном 2024 року. Частота його використання зросла на 230% за рік.

Про це повідомляє видавництво навчального закладу.

У шортліст лінгвістів Оксфордського університету потрапили шість слів, які характеризують головні тенденції цього року. Далі було двотижневе публічне голосування, в якому взяли участь понад 37 тисяч людей. Цьогоріч вони обрали ключовим терміном brain rot.

Частота використання терміну brain rot у 2024 році Oxford University Press

Це словосполучення виражає стурбованість через вплив споживання надмірної кількості низькоякісного контенту онлайн, особливо в соцмережах. У словниках brain rot описують як передбачуване погіршення психічного або інтелектуального стану людини, зокрема, внаслідок надмірного споживання примітивного контенту.

Вперше використання терміну зафіксували задовго до створення інтернету. Його в 1854 році описав письменник і філософ Генрі Девід Торо у своїй книзі «Волден».

«Поки Англія намагається вилікувати картопляну гниль, чи не спробує хтось вилікувати brain rot, що поширено набагато ширше і є фатальнішим?» — запитував автор у своєму творі.

Так Генрі Девід Торо критикував бажання суспільства знецінювати й спрощувати складні концепції. Письменник вважав, що це одна з причин занепаду інтелектуальних зусиль людства.