Генштаб: За добу РФ втратила 1 790 військових і 30 артсистем

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Упродовж минулої доби, 1 грудня, Росія втратила 1 790 військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Сили оборони України знищили 9 танків, 28 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 83 дрони оперативно-тактичного рівня, 99 одиниць автомобільної.

Загалом від 24 лютого 2022 року Росія втратила понад 743 920 тисяч військових убитими та пораненими.

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.