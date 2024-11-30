Сирійські повстанці зайшли в центр Алеппо — там закрили аеропорт і дороги до міста

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Сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Гаят Тахрір аш-Шам» ведуть бої з урядовими військами Башара Асада уже в самому центрі другого за величиною міста Сирії Алеппо.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

У місті закрили аеропорт і перекрили дороги до самого Алеппо. Урядовим військам наказали «безпечно відійти» з основних районів міста, куди увійшли повстанці.

Повстанці з опозиції взяли під свій контроль понад 70 населених пунктів у сільській місцевості Алеппо та Ідлібу перед тим, як зайти в місто. Це відбулося протягом кількох днів — від середи (27 листопада) до пізньої ночі пʼятниці (29 листопада) — і через десять років після того, як їх витіснили війська режиму Башара Асада і його союзників.

Росія, один із головних союзників Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу, щоб завадити повстанцям. Нова зброя надходитиме протягом наступних 72 годин.

Джерела в опозиції, які спілкуються з турецькою розвідкою, заявили в анонімному коментарі Reuters, що Туреччина, яка підтримує повстанців, дала зелене світло для цього наступу. Офіційно ж речник міністерства закордонних справ Туреччини Онджу Кечелі заявив, що його країна хоче уникнути більшої нестабільності в регіоні.

Активні зіткнення між повстанцями та сирійськими військами почалися 27 листопада. Наступ розпочали Революційні сили Сирії у «відповідь на місяці безперервних атак на цивільних» з боку режиму Асада в провінції Алеппо. Це стало найінтенсивнішими боями на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

Громадянська війна в Сирії

Громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне громадянське протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни.

Основні учасники конфлікту — регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання. Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.

Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни. За час цього зіткнення «Хезболла» втратила тисячі бійців, а також своїх командирів і лідера Хасана Насраллу.

Щодо підтримки Росії, то вона з 2011 року прийшла на допомогу президенту Башару Асаду. Росія відправляла в країну озброєння, яке накопичували сирійські війська, а також тримала там власні військові бази зі зброєю. У 2015 році росіяни почали воювати на території Сирії разом із бійцями «Хезболли». Зараз у соцмережах поширюють відео і фото, на яких нібито бійці із сирійської опозиції затрофеїли російську військову техніку, зокрема автомати й танки.