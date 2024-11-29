Зеленський припустив завершення «гарячої фази війни», коли неокуповані території України візьмуть у НАТО

Новини

Президент України Володимир Зеленський припустив, що «гаряча фаза» війни з Росією припиниться, коли неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій Україна повертатиме дипломатичними шляхами.

Про це Зеленський сказав в інтервʼю Sky News.

«Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під «парасольку НАТО» підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що саме запрошення в НАТО Україну має отримати в її міжнародно визнаних кордонах, включно з анексованим у 2014 році Кримом.

«Те, що це рішення, щоб закінчити гарячу стадію війни, — факт. Тому що можна дати НАТО тій частині України, яка під нашим контролем. Факт. Можна було, ніхто не пропонував. Але інвітейшн, запрошення, треба робити Україні в її міжнародно визнаних кордонах. Інвітейшн ви не можете давати тільки частині. Чому? Тому що тоді ви визнаєте, що це тільки частина України і є Україна, а те є Росією», — зазначив президент.

Участь у НАТО може гарантувати, що «Путін не повернеться», вважає український президент. А припинення вогню без гарантій безпеки з боку НАТО, на його думку, тільки допоможе РФ захопити ще більше території.