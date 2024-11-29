У Сирії повстанці захопили понад 60 населених пунктів і прорвались до Алеппо

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Сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угруповуванням «Гаят Тахрір аш-Шам» прорвалися до другого за величиною міста Сирії Алеппо та вступили в зіткнення з урядовими військами.

Про це пишуть Al Arabiya, Reuters, AP і DPA.

Повстанці вже кілька днів наближались до Алеппо, а по дорозі захопили низку міст і сіл. Наступ охопив щонайменше 10 районів на північному заході провінції Алеппо.

Джерела Al Arabiya кажуть, що повстанці взяли під контроль всю західну сільську місцевість Алеппо та перекрили головну дорогу M5. Сутички між озброєними угрупованнями та сирійськими силами тривають у районі Новий Алеппо.

Перед цим Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що озброєні угруповання досягли околиць Алеппо та взяли під контроль 63 населені пункти в сільській місцевості Алеппо та Ідлібу, а також що вони хочуть контролювати дороги, які ведуть до Алеппо.

У Центрі також підтвердили, що зіткнення досі тривають за 5 кілометрів на південь від Алеппо.

До Алеппо вже прибуло військове підкріплення, щоб відбити широкомасштабну атаку повстанців.

Cирійський військовий командувач повідомив DPA, що авіація та вертольоти братимуть участь в операціях в Алеппо. А ООН підтвердила, що зіткнення в Сирії за три дні призвели до загибелі 27 мирних жителів, зокрема дітей.

Цього тижня опозиційні угруповання на чолі з «Гаят Тахрір аш-Шам» досягли одного з найбільших успіхів. Це найінтенсивніші бої на північному заході Сирії з 2020 року, коли урядові війська захопили райони, що раніше контролювали бойовики опозиції. Це також найбільший наступ бойовиків опозиції на місто відтоді, як їх витіснили зі східних районів у 2016 році.

Наступ відбувся в той час, коли повʼязані з Іраном угруповання, які підтримували сирійські урядові війська з 2015 року, були заклопотані власними бойовими діями у своїй країні.