АМКУ дозволив бізнесмену Кріппі придбати готель «Україна» в Києві

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Готель «Україна»

Антимонопольний комітет надав дозвіл компанії «Ола Файн» Максима Кріппи на приватизацію готелю «Україна» в Києві.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

«Надано дозвіл ТОВ «ОЛА ФАЙН» на набуття контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу державного підприємства «Готель «Україна», — йдеться в повідомленні.

Про продаж готелю «Україна» за 2,5 мільярда гривень стало відомо 18 жовтня. Він має 14 поверхів, 363 номери, 6 конференц-залів, парковку та інші зручності для гостей.

За оцінкою Фонду державного майна України, стартова вартість готелю становила 1 047 637 152 гривні. У ході трираундового аукціону його вартість зросла у 2,5 раза — до 2,511 мільярда гривень.

Готель «Україна»

«Україна» не перший готель Кріппи. У 2020 році він купив у Фонду держмайна України готель «Дніпро» на вулиці Хрещатик у Києві, у 2023 році у Фонду гарантування вкладів придбав заміський комплекс із віллою, кількома гостьовими будиночками, спа-центром, рестораном і готелем у Кончі-Заспі. Також у 2022 році Кріппа став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.