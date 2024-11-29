Україна повернула тіла 502 полеглих оборонців
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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На підконтрольну уряду України територію повернули тіла 502 полеглих військових.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Вдалося репатріювати 397 загиблих бійців з Донецького напрямку, з Луганського — 24, із Запорізького — 64, з моргів на території РФ — 17.
Повернення тіл — це спільна робота співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об’єднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектора безпеки та оборони України.
Також Координаційний штаб подякував за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста і військовим ЗСУ, які перевозили полеглих, організували передачу тіл.
Координаційний штаб разом з експертами будуть встановлювати особи загиблих.
- На початку листопада Україна повернула тіла 563 полеглих військових.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча.