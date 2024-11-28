Норвегія продовжить підтримку України до 2030 року. У 2025-му вона перевищить $3 мільярди

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Flickr / Zac Weber

Норвегія збільшила фінансування для підтримки України щонайменше до 35 мільярдів норвезьких крон (це приблизно $3,16 мільярда) у 2025 році.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

З них 22,5 мільярда норвезьких крон (майже $2 мільярди) піде на військову підтримку, а 12,5 мільярда норвезьких крон (приблизно $1,1 мільярда) — на гуманітарну та цивільну підтримку.

Загалом допомогу Україні через програму Нансена продовжили до 2030 року.

«Для України важливо, щоб підтримка тривала кілька років, і щоб була міжпартійна згода щодо цього. Український народ має знати, що підтримка Норвегії триватиме», — сказав премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.