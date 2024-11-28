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Президент підписав закон про історичне підвищення податків

Автор:
Ірина Перепечко
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків, за який парламентарі проголосували ще 10 жовтня.

Закон набуде чинності наступного дня після публікації.

Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Щодо 2024 року, спочатку казали, що податковий закон принесе 58 мільярдів гривень. Але через те, що президент підписав його на 44 дні пізніше, за словами заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, у держбюджет цього року надійде 8 мільярдів гривень.

Законопроєкт про підвищення податків передбачає:

Наразі не зрозуміло, як працюватиме оподаткування, адже раніше зазначали, що частину з цих норм введуть «заднім числом» — з 1 жовтня. Але президент підписав закон лише 28 листопада.

Тому, щоб виправити неточності та врегулювати терміни, профільний комітет з питань податків схвалив правку до чинного податкового закону № 9319.

Вона передбачає, що початок сплати військового збору для ФОП — з 01 січня 2025 року, а військовий збір у 5% із зарплат — з 1 грудня цього року. Тепер за цю правку мають проголосувати нардепи — наступне пленарне засідання відбудеться на наступному тижні.