Президент підписав закон про історичне підвищення податків

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про історичне підвищення податків, за який парламентарі проголосували ще 10 жовтня.

Закон набуде чинності наступного дня після публікації.

Очікують, що дохід держави від податків у 2025 році становитиме 141 мільярд гривень. Щодо 2024 року, спочатку казали, що податковий закон принесе 58 мільярдів гривень. Але через те, що президент підписав його на 44 дні пізніше, за словами заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, у держбюджет цього року надійде 8 мільярдів гривень.

Законопроєкт про підвищення податків передбачає:

впровадження військового збору для ФОПів І, ІІ та IV груп на рівні 10% від мінімальної зарплати, встановленої на 1 число звітного місяця. З жовтня 2024 року це 800 гривень на місяць;

ФОПи III групи сплачуватимуть податки розміром 1% від доходу у вигляді військового збору;

50% податку на надприбуток банків;

збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель (МПЗ) у розмірі 700 грн і 1 400 грн за гектар. В останньому випадку йдеться про ситуації, коли у площі земель частка ріллі становить не менше ніж 50%;

25% податку на прибуток для всіх фінансових компаній, окрім страхових. Раніше ставка податку для них становила 18%;

звільнення «національного кешбеку» від оподаткування у 2024—2025 роках;

щомісячна звітність щодо ПДФО військового збору та ЄСВ почнеться з 1 січня 2025 року. Це потрібно, щоб впровадити економічне бронювання;

військового збору та почнеться з 1 січня 2025 року. Це потрібно, щоб впровадити економічне бронювання; АЗС залежно від типу сплачуватимуть різні щомісячні авансові внески з податку на прибуток (йдеться про 30, 40, 45, 60 або 80 тисяч гривень за кожну);

пункти обміну валют сплачуватимуть авансовий внесок з податку на прибуток. Сума залежатиме від кількості населення в місті. У Києві це буде €700 (у гривневому еквіваленті, але з привʼязкою до курсу євро), у містах із населенням понад 50 тисяч людей — €600, у всіх інших населених пунктах — €200.

Наразі не зрозуміло, як працюватиме оподаткування, адже раніше зазначали, що частину з цих норм введуть «заднім числом» — з 1 жовтня. Але президент підписав закон лише 28 листопада.

Тому, щоб виправити неточності та врегулювати терміни, профільний комітет з питань податків схвалив правку до чинного податкового закону № 9319.

Вона передбачає, що початок сплати військового збору для ФОП — з 01 січня 2025 року, а військовий збір у 5% із зарплат — з 1 грудня цього року. Тепер за цю правку мають проголосувати нардепи — наступне пленарне засідання відбудеться на наступному тижні.