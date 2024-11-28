В Україні перевірять, чи законно підвищили ціни на яйця
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) досліджує, чому ціни на курячі яйця зросли з жовтня 2024 року.
Про це повідомили на офіційному порталі АМКУ.
Комітет зреагував на різке підвищення цін на яйця у жовтні 2024 року. Воно схоже на те, що було у вересні — жовтні 2022 року.
АМКУ запросив інформацію у тих, хто:
- безпосередньо виробляє курячі яйця і формує первинну пропозицію на ринку;
- продає товари, зокрема яйця;
- виробляє комбікорми, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць.
Після опрацювання отриманої інформації комітет зробить висновки, чи були в діях учасників ринку ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
У найбільших українських супермаркетах станом на 28 листопада десяток яєць коштує від 70 до 85 гривень.
- У жовтні 2022 року Антимонопольний комітет України почав досліджувати причини підвищення цін на курячі яйця. Тоді за три місяці вони здорожчали майже втричі.
- У листопаді 2022 року уряд пообіцяв підтримати виробників яєць, аби ті збільшили обсяги виробництва та кількість курей для стабілізації ціни.