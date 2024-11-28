В Україні перевірять, чи законно підвищили ціни на яйця

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) досліджує, чому ціни на курячі яйця зросли з жовтня 2024 року.

Про це повідомили на офіційному порталі АМКУ.

Комітет зреагував на різке підвищення цін на яйця у жовтні 2024 року. Воно схоже на те, що було у вересні — жовтні 2022 року.

АМКУ запросив інформацію у тих, хто:

безпосередньо виробляє курячі яйця і формує первинну пропозицію на ринку;

продає товари, зокрема яйця;

виробляє комбікорми, вартість яких є однією з основних складових собівартості яєць.

Після опрацювання отриманої інформації комітет зробить висновки, чи були в діях учасників ринку ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

У найбільших українських супермаркетах станом на 28 листопада десяток яєць коштує від 70 до 85 гривень.