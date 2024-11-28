Сильний снігопад продовжує вкривати Сеул — є загиблі

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Yonhap

У Південній Кореї другий день поспіль триває сильний снігопад — щонайменше чотири людини загинули, десятки авіарейсів скасовані, а на дорогах — численні аварії.

Про це пише The Guardian.

Снігопад у Сеулі 28 листопада став третім за інтенсивністю з початку спостережень у 1907 році. До ранку в деяких районах міста випало понад 40 см снігу. Хоча попередження про сильний сніг уже скасували, транспортний колапс триває.

Через негоду загинули щонайменше чотири людини. Увечері 27 листопада через сніг обвалилася сітка на гольф-майданчику — одна людина загинула, ще двоє постраждали. Інший інцидент стався на парковці, де через обвал захисного намету загинула ще одна людина.

На автомагістралях на сході від Сеулу двоє людей загинули у ДТП, спричинених негодою. А в місті Вонджу на трасі зіткнулися 53 автомобілі — постраждали 11 людей.

Yonhap

У головному аеропорті Інчхон загалом скасували понад 140 авіарейсів. У середньому рейси затримували на дві години. Крім того, припинили роботу 99 поромів на 76 маршрутах, також повідомляють про затримки залізничного транспорту.

Рекордний листопадовий сніг пояснюють потужними західними вітрами й значною різницю температур між поверхнею моря і холодним повітрям.

Тим часом у сусідній Північній Кореї 26—27 листопада в деяких районах випало до 10 см снігу.