Росіяни вбили п’ятьох українських військовополонених у Запорізькій області

Новини

Солдати ЗС РФ розстріляли українських військовополонених поблизу Новодарівки у Запорізькій області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За попередніми даними, російські військові 24 листопада розстріляли п’ятьох з шести українських бійців, взятих у полон. Це сталося поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають бої.

Правоохоронці перевіряють солдатів одного з підрозділів армії РФ на причетність до цього злочину. Слідчі також отримали відео, на якому зафіксовано момент розстрілу.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.