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Сили ППО збили 79 ракет і 35 дронів під час масованої атаки РФ

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

З вечора 27 листопада до ранку 28 листопада Сили ППО знищили 76 крилатих ракет, три керовані авіаційні ракети і 35 дронів різних типів. Ще 62 ворожих безпілотники локаційно втрачені. Росія спрямувала свій удар на об’єкти енергетики України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Усього радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 188 засобів повітряного нападу:

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 10:30 28 листопада підтверджують такі збиття:

Це була 11-та масована атака Росії на енергосистему України за час повномасштабної війни.