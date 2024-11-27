Японія виділила $235 мільйонів на українські освіту і бізнес

Новини

У державний бюджет України надійшли $235 мільйонів пільгового фінансування від Японії за двома проєктами Світового банку — «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE) та «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN).

Про це повідомило Міністерство фінансів України.

За проєктом RISE Японія виділила $130 мільйонів позики. Це має допомогти вирішити критичні проблеми, що перешкоджають стійкості, зростанню та сталому розвитку приватного сектора.

Ще $105 мільйонів — це результат того, що Україна забезпечила очне навчання у школах за допомогою субвенцій на укриття та шкільні автобуси у 2024 році. Головна мета проєкту LEARN — покращити освітній процес в Україні та створити безпечні умови для освітян і учнів.

Ці проєкти реалізують з використанням фінансового інструменту Program-for-results — PforR. Тобто ці гроші дають, коли Україна виконує певні критерії. До кінця 2024 року Україна планує отримати ще $120 мільйонів та $95 мільйонів в рамках RISE та LEARN.

Загалом з лютого 2022 року залучена через механізми Світового банку бюджетна підтримка від Японії сягнула майже $6 мільярдів.