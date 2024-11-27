Уряд просить Зеленського швидше підписати закони про підвищення податків і держбюджет

Новини

Getty Images / «Бабель»

Кабінет міністрів України попросив президента Володимира Зеленського пришвидшити підписання законів про підвищення податків і держбюджет на 2025 рік.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

За його словами, обидва документи президент має підписати вже найближчими днями. Йдеться про законопроєкт № 11416-д, який Верховна Рада схвалила 10 жовтня, і законопроєкт № 12000, який депутати підтримали в цілому 19 листопада. Уряд прогнозує, що закон про податки запрацює з 1 грудня. Тобто він не набуде чинності «заднім числом».

Ці закони — одна з головних вимог кредиторів України, зокрема Міжнародного валютного фонду, а ще вони важливі, щоб продовжувати платити зарплати військовим, купувати зброю й амуніцію.

Оновлення. У вечірньому відеозверненні Зеленський сказав, що провів нараду з очільником уряду Денисом Шмигалем, міністром фінансів України Марченком, представниками Верховної Ради. Вони домовилися, що президент підпише закон про держбюджет на 2025 рік уже 28 листопада.

Податки

Ось коротко про те, що передбачає закон:

військовий збір для ФОПів І, ІІ та IV групи на рівні 10% від розміру мінімальної зарплати встановленої на 1 число звітного місяця. З жовтня 2024 року це 800 гривень на місяць;

ФОПи III групи сплачуватимуть податки розміром 1% від доходу у вигляді військового збору;

для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%;

50% податку на надприбуток банків;

25% податку на прибуток для всіх фінансових компаній, окрім страхових. Раніше ставка податку для них становила 18%;

звільнення «національного кешбеку» від оподаткування у 2024—2025 роках;

щомісячна звітність щодо ПДФО , військового збору та ЄСВ почнеться з 1 січня 2025 року. Це потрібно, щоб впровадити економічне бронювання;

Очікують, що такі податкові зміни мають принести в держбюджет у 2024 році 58 мільярдів гривень, а у 2025 — 137 мільярдів. Це потрібно, щоб закрити «дірку в бюджеті» та на необхідному рівні фінансувати українську армію.

Держбюджет

Закон передбачає рекордні видатки на рівні 3,94 трильйона гривень. З них видатки на оборону становлять 2,22 трильйона гривень. Дохід прогнозують на рівні 2,3 трильйона гривень. Сюди увійшли, зокрема, 141 мільярд гривень від податкового законопроєкту. Також очікується, що зовнішнє фінансування наступного року становитиме $38,4 мільярда.