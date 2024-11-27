AFP: ХАМАС готовий на припинення вогню у секторі Гази

Новини

Getty Images / «Бабель»

Угруповування ХАМАС готове укласти угоду з Ізраїлем про припинення вогню у Газі.

Про це AFP сказав високопосадовець палестинської організації.

Організація привітала припинення вогню між Ізраїлем та «Хезболлою». За словами анонімного представника бойовиків, посередникам вже повідомлено про аналогічне бажання ХАМАС.

«Ми повідомили посередникам у Єгипті, Катарі та Туреччині, що ХАМАС готовий до угоди про припинення вогню та серйозної угоди щодо обміну полоненими», — сказав чиновник

Водночас він звинуватив Ізраїль в тому, що країна нібито перешкоджає угоді.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. Частину з них звільнили, ще частина вже загинула. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинули понад 44 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.