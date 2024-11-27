Уряд погодив нових членів наглядової ради «Укренерго». Що про них відомо

Новини

Кабінет міністрів України погодив чотирьох кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради «Укренерго».

Про це йдеться у відповідній постанові уряду.

Переможцями відбору стали:

Патрік Грейхен. Раніше керував німецьким аналітичним центром Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині в 2021—2023 роках.

Луїджі де Францискі, який вже був у наглядовій раді «Укренерго». Раніше він також входив до складу топменеджерів італійської енергокомпанії Terna.

Єппе Кофод. Був заступником голови Делегації зі звʼязків зі Сполученими Штатами та членом Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики. У 2019—2022 роках був міністром закордонних справ Данії — за час повномасштабного вторгнення тричі приїжджав в Україну. А з 2014 до 2019 був депутатом Європарламенту.

Ян Монтелл. Він чинний голова ради директорів енергетичної компанії Skarta Energy. Раніше був на аналогічній посаді в Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy.

Що передувало

2 вересня наглядова рада «Укренерго» провела позачергове засідання з ініціативи голови Володимира Кудрицького. Він представив звіт щодо забезпечення захисту об’єктів високовольтної мережі під час російських атак та ситуації навколо компанії в публічній площині.

Під час засідання більшість членів Наглядової ради ухвалила рішення достроково припинити повноваження Володимира Кудрицького за згодою сторін.

Після цього голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та її член Педер Андреасен достроково припинили свої повноваження, бо, на їхню думку, звільнення Кудрицького є політично вмотивованим.

«Ми вважаємо, що рішення про дострокове звільнення керівника «Укренерго» є політично вмотивованим і, за результатами представленого звіту, для нього немає жодних обґрунтованих підстав», — йдеться в їхній заяві.

Вони також зазначили, що за час роботи в правлінні «відчували політичний тиск і спостерігали постійні спроби в обхід конкурсу призначити в правління компанії людей, професійні якості яких викликали сумніви».

Медіа з посиланням на джерела писали, що Кудрицького звільнили нібито за те, що енергообʼєкти не були достатньо захищеними від російських атак. Сам Кудрицький заявив, що його звільнення «не має жодного стосунку до питання захищеності підстанцій «Укренерго».