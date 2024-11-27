Правоохоронці затримали підозрюваних у теракті в Житомирі 20 листопада

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Правоохоронці затримали пʼятьох людей, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції у Житомирі 20 листопада. Їм повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту за попередньою змовою.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією слідства, ці люди виконували замовлення російських спецслужб, які завербували їх через телеграм-канали з пошуку «швидких грошей».

Для вчинення теракту вони дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. До цього підозрювані начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі.

Вибух вони фіксували на приховані відеокамери.

Серед затриманих — 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж. Цього разу він купував складові до вибухівки.

Далі свої місії мали жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці складові зі схованки і виготовили вибуховий пристрій.

Двоє інших співучасників встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і дистанційно привели її в дію.

Під час обшуків у фігурантів справи правоохоронці вилучили складові вибухового пристрою, sim-карти та мобільні телефони з доказами злочину.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.