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AP

Чинний президент США Джо Байден подав до Конгресу США запит, щоб надати Україні додаткову допомогу на $24 мільярди.

Про це повідомляє Politico Pro, передає New York Post.

З них $8 мільярдів планують надати Україні як додаткову допомогу, а решту витратять на поповнення запасів зброї США.

Деякі республіканці вже розкритикували таку ідею Байдена.

«Джо Байден щойно віддав 4,7 мільярда доларів ваших платників податків, в односторонньому порядку «пробачивши» кредити Україні. Конгрес не повинен давати йому безкоштовний подарунок для подальшого саботування мирних переговорів президента Трампа на виході. Будь-які вимоги Байдена щодо фінансування мають бути DOA», — написав на сенатор Майк Лі.

Щодо $4,7 мільярда, то 20 листопада адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву, щоб скасувати для України майже $4,65 мільярда боргу.

У квітні цього року Конгрес США виділив Україні $61 мільярд, з них майже $10 мільярдів надали як умовно-поворотну позику. Тобто Україна мала повернути ці кошти.

Закон передбачає, що з 15 листопада 2024 року, за тиждень після виборів президента США, чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1 січня 2026 року вже наступний президент.