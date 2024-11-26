Україна не перешкоджатиме Польщі в ексгумації жертв Волинської трагедії

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Україна не перешкоджатиме ексгумації жертв Волинської трагедії. Країни проведуть її спільно.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з очільником українського МЗС Андрієм Сибігою, передає польське видання PAP.

Сікорський сказав, що Україна підтвердила, що немає перешкод для того, щоб польські держустанови та приватні структури разом з українськими займалися пошуково-ексгумаційними роботами.

Питання Волинської трагедії також важливе в контексті української євроінтеграції. Очільник МЗС Польщі заявляв, що його країна порушить питання про ексгумацію польських жертв Волинської трагедії в першому розділі переговорів про членство України в ЄС.

Сьогодні він сказав, що переговори щодо членства України в ЄС будуть складними, але «жодні питання, не повʼязані з членством у ЄС», не вплинуть на позицію Польщі.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали «геноцидом», звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.

Відносини Польщі та України в контексті Волинської трагедії

У грудні 2020 року очільники Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної памʼяті Республіки Польща домовились провести консультації про врегулювання проблемних питань. Так напрацювали проєкт регламенту групи з їх вирішення, але Польща його досі не погодила.

У червні 2022 року міністерства культури України та Польщі підписали Меморандум про співробітництво у сфері національної памʼяті. Він передбачав розшук, ексгумацію і поховання жертв. Меморандум мав вступити в дію після припинення воєнного стану на території України. Але Польща під час повномасштабного вторгнення Росії постійно порушує питання пошуку та ексгумації поховань поляків на території України.

У 2023 році Україна пішла назустріч Польщі та на території колишнього сільського цвинтаря села Садове Чортківського району Тернопільської області (колишнє село Пужники) провела спільні з поляками дослідження.

Водночас Польща не виконала запит України на відновлення меморіальної таблички на похованні воїнів УПА на горі Монастир. Питання про її відновлення в первинному вигляді, із зазначенням імен похованих у цій братській могилі, порушували на найвищому рівні — президентів України та Польщі.

У жовтні цього року повідомили, що Український інститут національної памʼяті у 2025 році планує провести пошукі жертв Волинської трагедії на території Рівненської області у відповідь на звернення польських громадян. Польщу планують залучити як спостерігача.