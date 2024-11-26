У Великій Британії помер найстаріший чоловік у світі
- Автор:
- Оля Березюк
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Guinness World Records
Найстаріший живий чоловік у світі Джон Альфред Тіннісвуд помер у віці 112 років.
Інформацію підтвердила його родина, пише BBC.
Тіннісвуд помер у понеділок, 25 листопада, у будинку для літніх людей у Саутпорті.
Джон став найстарішою людиною у світі у квітні цього року, коли у віці 114 років помер венесуелець Хуан Вісенте Перес Мора.
Його сімʼя сказала, що останній день життя пана Тіннісвуда був «оточений музикою і любовʼю».
Тіннісвуд народився 26 серпня 1912-го, того ж року, коли затонув «Титанік». У нього залишилась донька, четверо онуків і троє правнуків.
Він служив у Королівському армійському платіжному корпусі під час Другої світової війни, де, окрім бухгалтерії та аудиту, займався логістичними питаннями, зокрема пошуком солдатів і поставками продовольства.
Після Другої світової війни Тіннісвуд працював у Королівській пошті, потім бухгалтером у компаніях Shell і BP, доки в 1972 році не вийшов на пенсію.
Його сімʼя говорила, що він вів «активний спосіб життя на пенсії», працюючи на громадських засадах церковним старостою в Обʼєднаній реформатській церкві Бланделлсендсу, де також виступав з проповідями.