Росію знову не взяли до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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Росію другий рік поспіль не включили до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на 2025—2027 роки.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
Це ще одне свідчення триваючої міжнародної ізоляції держави-агресора, зазначили в українському МЗС.
Натомість до складу Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї увійшли Чехія та Північна Македонія — ці дві держави виконують положення Конвенції про заборону хімічної зброї, а отже, сприятимуть ефективній діяльності ОЗХЗ.
За склад голосували 140 держав. За Македонію проголосували 86 країн, за Чехію — 128, а за РФ — 56.
- З 24 лютого 2022 року і до листопада цього року російські окупанти застосували проти української армії хімічну зброю понад 4 613 разів.
- Організація із заборони хімічної зброї — виконавчий орган Конвенції про заборону хімічної зброї. Вона набула чинності в 1997 році. ОЗХЗ працює над досягненням миру, вільного від хімічної зброї. До її складу входять понад 190 країн, а Виконавча рада складається із 41 країни, які обираються Конференцією держав-учасниць і змінюються що два роки. Для обрання враховуються принцип справедливого географічного розподілу, важливість хімічної промисловості, політичних інтересів та інтересів безпеки.
- До Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї РФ вперше не взяли у 2023 році.