Politico: Камала Гарріс продовжить політичну карʼєру після поразки на виборах президента США

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Jamie Kelter Davis / POLITICO

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс після поразки на виборах президента продовжить політичну діяльність. Вона може знову балотуватись у президенти США в 2028 році або на посаду губернатора в її рідному штаті Каліфорнія у 2026 році.

Про це пише Politico з посиланням на пʼятьох людей із найближчого оточення Гарріс.

Імовірно, Гарріс думатиме над варіантами своєї майбутньої політичної карʼєри після сезону зимових відпусток. Після поразки на президентських виборах у листопаді вона деякий час відпочивала на Гаваях разом із сімʼєю та найближчими радниками.

Зараз Гарріс та її радники працюють над тим, щоб визначити, як і коли вона виступить проти Дональда Трампа і підтвердить свою роль у Демократичній партії. 6 січня 2025 року Гарріс як чинна віцепрезидентка США головуватиме на сесії Конгресу США, щоб затвердити перемогу Трампа на виборах. Відтак вона зʼявиться на інавгурації обраного президента 20 січня.

Водночас Гарріс та її чоловік Даг Емхофф незабаром мають покинути Військово-морську обсерваторію. Вони мають вирішити, чи переїдуть вони до свого будинку в Лос-Анджелесі чи створять нову резиденцію в іншому місці. Незалежно від того, де житиме Гарріс та її сімʼя, дехто з її оточення непокоїться щодо її безпеки — за шість місяців після того, як вона піде у відставку, закінчиться захист Секретної служби США.

Імовірно, після відставки Гарріс створить особистий офіс і підтримуватиме масову присутність у мережі. Радники, близькі до Гарріс, вважають, що вона прийматиме деякі рішення швидко попри схильність до тривалих роздумів.

Союзники вважають, що чим довше Гарріс вела свою передвиборчу кампанію, тим сильніше зростав її авторитет у Демократичній партії. Імовірно, поразка на президентських виборах не так сильно «забруднить» її майбутню політичну карʼєру, пише Politico.

Якщо ж Гарріс вирішить не балотуватися у президенти в 2028 році, найперші підказки про її політичне майбутнє можуть зʼявиться під час проміжних виборів у США в 2026-му — вона, імовірно, балотуватиметься на заміну губернатора штату Каліфорнія Гевіна Ньюсома.

Хоча серед людей, які добре знають Гарріс, є розбіжності щодо того, на яку посаду їй варто балотуватися, вони вважають, що вона не зробить цього одночасно — не змагатиметься за посаду губернатора штату й не починатиме через кілька тижнів свою президентську кампанію.

Вибори у США

Президентські вибори у США відбулись 5 листопада 2024 року — на них переміг кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

Кандидатом від демократів мав бути чинний президент Джо Байден. Однак він знявся з перегонів у червні після невдалих дебатів із Трампом. Посадовець підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії — вона стала нею офіційно 21 серпня.

Попри коротку передвиборчу кампанію, Гарріс зібрала рекордні кошти. Опитування показували, що відрив у рейтингах Гарріс і Трампа був у межах статистичної похибки.