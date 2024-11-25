Напад на волонтерку в Києві. Суд визнав двох чоловіків винними, але звільнив від відбування покарання через вік

Новини

Оболонський районний суд Києва визнав Віктора Салюка і Костянтина Коваленка винними в груповому хуліганстві — у червні 2024 року вони напали на місцеву волонтерку через те, що вона говорила українською мовою.

Про це пише медійний проєкт Watchers.

Суд визнав їх обох винуватими, призначивши покарання — позбавлення волі на 2 роки. Водночас суд звільнив їх від відбування покарання і призначив іспитовий термін на 2 роки через пенсійний вік.

Додатково суд зобовʼязав Салюка та Коваленка не виїжджати з України й повідомляти про зміну місця проживання, а ще періодично зʼявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

У червні 2024 року Салюк і Коваленко намагалися заговорити з дівчиною-волонтеркою, але та сказала, що не розуміє чоловіків, бо вони говорили російською. Вони почали нецензурно лаятися. Дівчина почала знімати їх на мобільний телефон, але один з підозрюваних вихопив його з рук і плюнув дівчині в обличчя.

Після цього інший чоловік вдарив дівчину долонею в ніс. Дівчині змогла повернути телефон, а чоловіки пішли.

Під час судового розгляду Салюк пояснив свою поведінку «психоневрологічним станом», а потім — нібито щиро вибачався. Костянтин Коваленко, другий підсудний, заперечував, що бив жінку. У дебатах він стверджував, що жінка «вдарилась обличчям об його руку».