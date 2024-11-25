«Опендатабот»: Майже 200 компаній з України перебувають під санкціями РНБО

Новини

Ковальчук Віктор / УНІАН

В Україні 184 компанії перебувають під санкціями Ради національної безпеки й оборони. Найбільше їх у Києві, на Одещині та Львівщині. Найчастіше ці підприємці займаються оптовою торгівлею.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Більшість бізнесів з’явилися у переліку після оновлень у 2024 році. Тож цьогоріч їх побільшало майже втричі: на 119 компаній. Найменше компаній додалося до санкційного переліку у 2023 році — лише 10 (це 5,4%).

Кожна друга компанія від загальної кількості перебуватиме під санкціями до 2027 року. Ще 19,4% (або 36 бізнесів) звільнять з-під обмежень не раніше 2034 року. На безстроковому терміні санкцій перебуває 15,1% (або 28 фірм).

Серед цих бізнесів найбільше тих, які спеціалізуються на оптовій торгівлі, крім торгівлі автівками та мотоциклами, — це 61 компанія (33,2%). Ще 10,3% займаються спеціалізованими будівельними роботами — 19 підприємств. На третьому місці дві галузі — виробництво кіно та будівництво споруд — по 7 компаній (або 3,8%).

Найбільше бізнесів під санкціями перебуває у Києві — загалом їх 102. На Одещині налічується — 17 (або 9,2%). До лідерів також увійшла Львівська область — там 13 підсанкційних фірм, що становить 7,1%.

Серед компаній під обмеженнями трійку лідерів за доходом у 2023 році склали:

Паріматч — 2,6 мільярда гривень;

Колден Фандс — 223 мільйони гривень;

Високовольтний союз-РЗВА — 120 мільйонів гривень.

Вийти із санкційного списку можна, якщо таке рішення РНБО підпише президент України або якщо термін дії обмежень проти підприємства вичерпався та їх не поновили. Найдохіднішими бізнесами, які вже покинули санкційний список, є:

М.С.Л. — 346 мільйонів гривень;

Патріот — 4,8 мільйона гривень;

ФОСАГРО-Україна — 4,7 мільйона гривень.

Наприкінці 2023 року президент Володимир Зеленський увів у дію два пакети санкцій Ради національної безпеки і оборони України. Вони стосувалися, зокрема, 119 компаній, які здебільшого зареєстровані в Росії або на окупованих територіях України.

1 лютого 2024 року в Україні запрацював Державний реєстр санкцій. Там можна отримати інформацію про 17 202 фізичні та юридичні особи. Реєстр створили на вимогу закону, який ухвалила Верховна Рада торік у липні.