Застосунок «єППО» допомагає закрити українське небо на 80%

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Користувачі мобільного застосунку «єППО» допомагають закрити український повітряний простір на 80%.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зі її словами, цивільні, які виявили низьколітаючі ворожі цілі, можуть оперативно повідомити про них Повітряні сили. Адже деякі повітряні цілі можна виявити, лише почувши або побачивши їх, оскільки часто вони ховаються від радарів «у складних ландшафтних умовах».

Черногоренко розповіла, що після того, як користувачі в застосунку повідомляють про повітряну ціль — вона через 2—7 секунд з’являється на картах повітряної оборони у всіх офіцерів.

Крім того, система використовує штучний інтелект для точного прогнозування траєкторії руху цілей, а мобільні вогневі групи протиповітряної оборони ліквідовують загрозу.

Також у застосунку є сповіщення «У тебе летить» — так користувачі можуть дізнатися, що повітряні цілі рухають в їхньому напрямку.

Наразі застосунок завантажило понад 600 тисяч людей, з них 200 тисяч є активними користувачами