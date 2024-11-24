У Швейцарії на референдумі вирішують, чи потрібно фінансувати «Євробачення-2025»

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У Швейцарії 24 листопада проходить кілька референдумів. Один з них стосується виділення грошей з бюджету на «Євробачення-2025».

Про це пише Barronʼs з посиланням на AFP.

Швейцарський співак Nemo переміг на «Євробаченні-2024» із піснею “The Code”, що дало Швейцарії право приймати захід наступного року. Базель, розташований на північному кордоні з Францією та Німеччиною, обрали для проведення події.

Тепер жителі цього міста на референдумі вирішують, чи варто виділяти кошти з бюджету міста — майже $35 млн — на конкурс.

«Євробачення» — це неприбутковий захід, який здебільшого фінансується коштом внесків суспільних мовників, що беруть участь у ньому. Однак організатори конкурсу кажуть, що «з огляду на вигоди, які отримають приймаючі міста», вони також повинні зробити свій внесок.

Якщо жителі міста відхилять виділення грошей, «Євробачення доведеться скоротити», сказав AFP керівник відділу комунікацій конкурсу 2025 року Еді Естерманн.

За його словами, у такому разі захід, запланований приблизно на 10 днів, буде зведений до великого телевізійного шоу в суботу ввечері без жодних публічних заходів за межами основного місця проведення.

Хоча за контрактом проведення конкурсу можна перенести в інше місто, підготовка в Базелі вже значно просунулася, а до гранд-фіналу 17 травня залишилося менше ніж пів року.

«Тому команда проєкту дуже сподівається, що виборці Базелю визнають цю унікальну можливість для міста і країни загалом», — сказав Естерманн.

За підсумками двох останніх конкурсів у Ліверпулі та Мальме, Базель сподівається заробити близько $67 млн від проведення заходу, зокрема у сфері туризму та гостинності.

За що ще голосують швейцарці на референдумах

По всій країні швейцарці сьогодні також голосують за чотири інші питання. Перше з них — розширення ключових магістралей країни.

Уряд і парламент пропонують провести таке розширення, щоб розвантажити вузькі місця на шести ділянках автомагістралей, інтенсивність руху на яких з 1990 року подвоїлася. Вартість проєктів оцінюється в $5,5 млрд. Низка організацій виступила проти, заявляючи, що ці гроші краще інвестувати в інші види транспорту, які є більш екологічними та ефективними.

Швейцарці також проголосують за дві окремі пропозиції, спрямовані на надання орендодавцям більшої гнучкості, одна з яких стосується розірвання договорів оренди, а інша — обмеження суборенди. Питання оренди важливе для швейцарців, адже майже 60% населення країни є орендарями житла.

Четверте питання стосується медичного страхування. Швейцарці ухвалюватимуть рішення щодо реформи, спрямованої на зменшення страхових внесків для застрахованих громадян.