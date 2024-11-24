У Румунії проходить перший тур президентських виборів

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У Румунії 24 листопада розпочався перший тур голосування на президентських виборах.

Про це повідомляє Digi24.

Виборчі дільниці відкрились о 7:00, а закриються о 20:00. Станом на 9:40 вже проголосували понад мільйон людей, явка наразі складає 6%.

У бюлетені для голосування внесено 14 імен, однак один з кандидатів — колишній прем’єр-міністр Румунії Людовік Орбан — вирішив зняти свою кандидатуру і закликав своїх прихильників підтримати лідерку правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Елену Ласконі.

Опитування прогнозують, що до другого туру пройдуть лівий премʼєр-міністр Румунії Марчел Чолаку і голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.

Як пише «Радіо Свобода», на телевізійних президентських дебатів 18 листопада майже всі кандидати заявили, що Україні доведеться поступитися територією Росії. Елена Ласконі була єдиною кандидаткою у президенти, яка виступила проти ідеї відмови України від землі, заявивши, що це заохотить Путіна до нових загарбань.

Якщо жоден з кандидатів не набере більше від 50% голосів, два лідери, які наберуть найбільше голосів, зустрінуться на президентських виборах 8 грудня. У проміжку між ними Румунія проведе 1 грудня парламентські вибори.