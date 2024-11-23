Париж дозволяє Україні бити французькими далекобійними ракетами по території Росії

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що його країна дала дозвіл на застосування ЗСУ французьких ракет великої дальності по РФ. Це мають робити «в цілях самооборони».

Про це йдеться в інтерв’ю посадовця BBC.

Барро не підтвердив, чи українські військові вже застосовували французьку зброю. Він переконаний, що західні союзники не мають встановлювати жодних обмежень щодо підтримки України у війні проти Росії. Відповідаючи на запитання, чи може це означати участь військ Франції у бойових діях, міністр сказав, що Париж «не відкидає жодного варіанту».

«Ми будемо підтримувати Україну так інтенсивно і так довго, як буде необхідно, тому що на кону наша безпека. Коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза стає на один квадратний кілометр ближче до Європи», — додав Жан-Ноель Барро.

Він припустив, що країнам Заходу доведеться збільшити витрати на оборону і назвав це «новим викликом» для партнерів. Барро вкотре наголосив, що Франція не проти приєднання України до НАТО.

«Ми відкриті для того, щоб надіслати запрошення [Україні до Альянсу]. Тому в дискусіях з друзями та союзниками ми працюємо над тим, щоб наблизити їхню позицяю до нашої», — каже очільник МЗС країни.

Заборона на атаки України вглиб Росії зброєю партнерів

Київ давно просив союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак жодна із цих країн не давала офіційного дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоювалися можливої ескалації на тлі цього рішення. У вересні 2024 року The Guardian писала, що Велика Британія ухвалила рішення дозволити Україні бити далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях у Росії.

Але Telegraph писав, що на заваді цьому дозволу стоять Сполучені Штати, адже ракети містять запчастини американського виробництва.

За кілька днів до повідомлення про дозвіл Україні бити ATACMS по території РФ медіа писали, що президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер хочуть переконати президента США Джо Байдена дозволити Україні бити ракетами дальнього радіуса дії Storm Shadow вглиб Росії.