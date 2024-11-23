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Зранку 23 листопада польські мітингувальники заблокували пункт пропуску «Медика — Шегині» на польсько-українському кордоні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Попередньо, акція триватиме 48 годин з можливим продовженням. Мітингарі протестують з двох причин — невиконання вимоги зберегти рівень сільськогосподарського податку у 2024 році на рівні 2023-го та через торгівельну угоду Європейського Союзу з асоціацією Mercosur. В акції беруть участь приблизно 30 людей.

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Зараз перед пунктом пропуску на виїзд з України немає заторів із вантажівок. На вʼїзд в Україну чекають майже 150 вантажівок.

На вʼїзд в Польщу не пропускатимуть транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни, а на виїзд з Польщі пропускатимуть по одній вантажівці на годину. Обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.