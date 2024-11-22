Поліція завершила розслідування щодо експрезидента Бразилії Болсонару в справі про держпереворот

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Федеральна поліція Бразилії завершила розслідування щодо колишнього президента країни Жаїра Болсонару та членів його уряду в організації державного перевороту.

Про це пишуть Reuters та Axios.

Запропоновані обвинувальні акти проти Болсонару та 36 інших людей завершують дворічне розслідування Федеральної поліції Бразилії щодо наслідків виборів, які лідер популістів так і не визнав офіційно.

Верховний суд Бразилії вирішуватиме, чи передавати справу на розгляд генеральному прокурору країни. Той уже має вирішити, чи предʼявити офіційні звинувачення Болсонару і його спільникам, щоб вони постали перед судом, або ж припинити розслідування.

Reuters пише, що найімовірніше генпрокурор Паулу Гонет не висуватиме жодних обвинувачень проти колишнього президента Жаїра Болсонару, членів його уряду та військових до наступного року.

За словами джерел агентства, генеральний прокурор планує обʼєднати три розслідування Федеральної поліції щодо дій Болсонару і підготувати один глобальний обвинувальний акт проти нього.

Раніше цього року Федеральна поліція завершила два окремих кримінальних розслідування щодо Болсонару та його соратників, офіційно звинувативши їх у підроблянні карток вакцинації від COVID-19 під час перебування на посаді та в розкраданні коштовностей, подарованих урядом Саудівської Аравії.