Росіяни розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ біля Вугледару

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Поблизу Вугледару на Донеччині російські військові розстріляли п’ятьох полонених бійців ЗСУ. Прокуратура почала розслідування.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 2 жовтня військовослужбовці РФ штурмували позиції ЗСУ біля Вугледару. Окупанти взяли в полон пʼятьох беззбройних українських захисників.

Одного з них вони вбили в лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу і теж розстріляли.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Прокуратура почала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Максимальне покарання — довічне увʼязнення.