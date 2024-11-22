Трамп обрав нову претендентку на посаду генпрокурора США

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AP

Після того як Метт Гейтц, якого звинувачують у педофілії, зняв свою кандидатуру, на посаду генпрокурора США Дональд Трамп обрав нову претенденту — першу жінку-генпрокурора Флориди Пем Бонді.

Про це він написав у своїй соцмережі.

Обраний президент США Трамп оголосив Бонді своєю кандидаткою на крісло генпрокурора через кілька годин після того, як Метт Гейтц заявив про відмову від посади на тлі опозиції республіканців і побоювань, що за нього не проголосує Сенат.

«Занадто довго заангажований Департамент юстиції був озброєний проти мене та інших республіканців — більше цього не буде. Пем переорієнтує Мінʼюст на його пряме призначення — боротьбу зі злочинністю і відновлення безпеки в Америці», — написав Трамп.

Пем Бонді — давня союзниця Трампа, яка працювала в його першій перехідній команді та головувала в мозковому центрі America First Policy Institute, заснованому експрацівниками адміністрації Трампа.

AP

До того як вона почала брати участь у національній політиці, Бонді понад 18 років працювала прокурором в Офісі державного прокурора округу Гіллсборо. З 2011 по 2019 рік вона працювала головним прокурором Флориди.

Пем Бонді була однією з адвокаток Трампа під час процедури імпічменту у 2019 році, коли його звинуватили, але не засудили за спробу поставити військову допомогу Україні в залежність від готовності Києва розслідувати причетність до корупційних схем Гантера Байдена, сина Джо Байдена.

Також Бонді критикувала кримінальні справи проти Трампа та спецпрокурора Джека Сміта, який звинуватив Трампа у двох федеральних справах. Вона назвала Сміта та інших прокурорів, які висунули звинувачення Трампу, «жахливими» людьми, які «використовують нашу правову систему як зброю».