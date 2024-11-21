У Пентагоні підтвердили, що РФ вдарила про Україні «експериментальною ракетою»

Новини

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що Росія вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою середньої дальності.

Про це вона сказала на брифінгу.

І додала, що ця експериментальна ракета створена на базі російської моделі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж». Заявлені характеристики РС-26 «Рубіж» — це максимальна дальність польоту 6 тисяч кілометрів.

Також у Міноборони США заявили, що їх попередили про запуск цієї ракети «через канали зменшення ризику ядерних конфліктів».

Водночас у США вважають, що Росія, ймовірно, володіє лише «жменькою цих експериментальних ракет», сказав американський чиновник на умовах анонімності для американського телеканалу CNN.

За словами президента України Володимира Зеленського, цьогоріч Росія зробила два кроки до ескалації: перший крок — це залучення Північної Кореї до війни, а другий — удар по Дніпру новою балістичною ракетою. Зеленський заявив, що світ мусить на це реагувати, але зараз «сильної реакції світу немає».

Тим часом Путін у зверненні до росіян сказав, що РФ вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні.

Що передувало

Зранку 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, котельня, підприємство та приватні будинки. Двоє людей поранені.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. Повітряні сили вважають, що МБР запустили з Астраханської області РФ, жодних інших подробиць у ПС не навели.

Президент Володимир Зеленський зреагував на удар по Дніпру і заявив, що всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Однак експертиза ще триває.