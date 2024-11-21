США ввели санкції проти десятків банків РФ. Серед них — Газпромбанк

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Міністерство фінансів США наклало санкції на десятки російських банків, включно з Газпромбанком, реєстраторів цінних паперів і чиновників фінансового сектора, щоб обмежити використання Росією міжнародної фінансової системи.

Про це йдеться на сайті російського відомства.

У новий пакет санкцій увійшли Газпромбанк, понад 50 міжнародних російських банків, більш ніж 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 чиновників. У Мінфіні США вважають, що це ускладнить для Кремля обхід санкцій і фінансування своєї армії.

Газпромбанк — канал закупівлі Росією військового обладнання для війни проти України, через нього йдуть виплати російським військовим, а ще він приймав оплату за постачання російського газу. Раніше санкції проти Газпромбанку запровадили Австралія, Канада, Нова Зеландія та Велика Британія.

Також під нові санкції потрапили перші заступники голови Центробанку РФ Володимир Чистюхін та Дмитро Тулін, керівник департаменту національної платіжної системи ЦБ Алла Бакіна та голова департаменту стійкості фінансової системи Єлизавета Данилова.