Зеленський про удар по Дніпру: Усі характеристики — міжконтинентальної балістичної ракети

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Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян і прокоментував атаку Дніпра ЗС РФ сьогодні вранці, 21 листопада.

«Сьогодні була нова російська ракета. Усі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон», — сказав очільник держави.

Зранку росіяни атакували Дніпро. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, котельня, підприємство та приватні будинки. Двоє людей поранені. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою. Її запустили з Астраханської області РФ, жодних інших подробиць у ПС не навели.

Також ворог бив по Дніпру аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. ППО збила шість крилатих ракет Х-101. Як зазначають, ракети, що не вдалося збити, «не завдали суттєвих наслідків».

Захід поки що не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети РФ, пише ABC News із посиланням на анонімного посадовця. Джерело видання припускає, що для атаки на Дніпро росіяни використали балістичну ракету — її тип не уточнюють.